В Минске начались массовые задержания протестующих

В столицу Беларуси стянули вездеходы с пулеметами

В Минске начались задержания рядом со ст. м. "Московская" во время Марша против террора "Дзяды" ("Предки"). А бойцы ОМОНа уже сделали предупредительные выстрелы при приближении протестующих.

Реклама

Об этом информируют Telegram-каналы TUT.BY и "Беларусь головного мозга".

Жители Минска сфотографировали "новинку". Если ранее на акции протеста в город сгоняли водометы и автомобили-щиты, то на этот раз — вездеходы с установленными пулеметами.

Реклама

Участники намерены пройти таким маршрутом: метро "Парк Челюскинцев" — проспект Независимости — Калиновского — Карбышева — Гамарника — Мирошниченко — урочище Куропаты.

Воскресный марш завершится в национальном некрополе Куропаты. Здесь органы НКВД в 1937–1940 годах массово расстреливали и хоронили репрессированных.

"Во времена сталинского террора воронки точно так же забирали белорусов с их рабочих мест, люди исчезали бесследно, а потом обнаруживались в тюрьмах. Лукашенковский террор живет по тем же заветам. Мы должны положить этому конец. Мы должны выйти, чтобы это никогда не повторилось", — говорится в Telegram-канале НЕХТА Live.

В тренде В Испании прошли массовые протесты против карантина (фото)

На площади Независимости люди в форме расставили секции забора.

Реклама

Напомним, вчера в городе начались проблемы с интернетом.

Накануне в Беларуси в городе Кобрин провели красивую "огненную" акцию в поддержку протестов в стране (видео дня).

Ранее Александр Лукашенко заявил о возможности физической расправы над митингующими.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама