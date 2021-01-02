В мире более 10,8 миллионов человек вакцинировались от коронавируса

В мире началась массовая вакцинация от коронавируса. По состоянию на 2 января уже более 10,8 миллионов человек из 29 стран сделали прививки.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Топ-5 стран, в которых больше всего вакцинированных граждан:

Китай – 4,5 млн человек (0,32% населения);

США – 3,49 млн (1,06%);

Израиль – 950 тыс. (10,5%);

Великобритания – 947,2 тыс. (1,42%)

Россия (своей непризнанной ВОЗ вакциной) – 440 тыс. (0,3%).

/ Фото: Bloomberg

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На данном этапе доступно всего лишь несколько вакцин для общественного использования:

Pfizer была первой компанией, представившей положительные клинические данные фазы 3. Она планирует произвести 50 миллионов доз в 2020 году и 1,3 миллиарда в 2021 году.

Moderna используют новый подход к вакцинам, включающий информационную РНК. Компания рассчитывает получить 20 миллионов доз в США в декабре и 100 миллионов доз во всем мире в 2021 году.

AstraZeneca заключила сделки на 3 миллиарда доз еще до получения каких-либо результатов исследований на поздних стадиях. Это более чем в два раза больше, чем у любого другого кандидата.

Sinovac запускает иммунный ответ с использованием самого вируса Covid-19 после того, как он был химически инактивирован.

Российский Спутник V, он может храниться при стандартных температурах охлаждения 2–8ºC. В настоящее время он доступен в ограниченном количестве.

CanSino была одобрена для китайских военных еще до того, как начались поздние испытания. Она использует безвредный вирус простуды для доставки своей генетической нагрузки.

/ Фото: Bloomberg

США управляют государственным распределением вакцины Pfizer и BioNTech, а также вакцины Moderna с целью распределения 20 миллионов доз к началу января. Обе вакцины требуют приема двух доз с интервалом в несколько недель. Pfizer-BioNTech и Moderna уменьшают заражение коронавирусом на 95%.

В США уже вакцинировали 1,1% населения. Для них подготовили 3,49 миллиона вакцин. Вторые дозы уже хранятся в резерве, пока они не будут готовы к введению.

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Пандемия парализовала многие страны и чтобы от нее избавиться власти заключили сделки с производителями вакцин. Но получат они их в разное время. Одной из причиной стало обеспечение надлежащих условий хранения.

Например, Moderna и Pfizer, которыми уже вовсю вакцинируют европейские страны, требует сверхнизких температур для хранения. А AstraZeneca может сохраняться при низких плюсовых температурах, что больше подходит менее развитым странам.

Некоторым, возможно, придется подождать до 2022 года или позже, прежде чем поставки станут широко доступны.

На данном этапе AstraZeneca стал лидером по количеству договоров на поставки. Они охватят 1,46 миллиарда человек. Сейчас у компании более 90 соглашений.

Реклама / Фото: Bloomberg

Как сообщалось ранее, Украина получит еще 1,9 млн доз вакцины против COVID-19. Власти уже подписали контракт о поставках с китайской компанией Sinovac Biotech.

Кроме того, Минздрав надеется в феврале получить первые 150-200 тыс. доз вакцин от COVID-19 и начать масштабную вакцинацию медиков и военнослужащих в зоне ООС.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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