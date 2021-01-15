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В мире от COVID-19 умерли более 2 млн человек – статистика

15 января, 03:30

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Наибольшее количество смертельных случаев в США

В мире за все время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 2 миллионов человек.

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Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Только за последние сутки скончались более 15 тысяч человек.

Всего в мире было зафиксировано более 93 млн случаев заражения коронавирусом. Побороть болезнь смогли 51,3 млн заболевших.

Наибольшее количество случаев COVID-19 фиксируют в таких странах:

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  • США – 23 282 329;
  • Индия – 10 512 093;
  • Бразилия – 8 324 294;
  • Россия – 3 459 237;
  • Великобритания – 3 269 725.
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Самый высокий уровень смертности в таких странах:

  • США – 397 832;
  • Бразилия – 207 160;
  • Индия – 151 954;
  • Мексика – 136 917;
  • Великобритания – 86 015.

Ранее мы сообщали, что в Норвегии, где недавно началась национальная кампания по вакцинации, скончались двое человек, которых привили средством от коронавируса Pfizer/BioNTech.

Ранее аналогичный скандал разгорелся и в Швейцарии, где скончался пожилой человек, которому тоже ввели препарат, разработанный Pfizer/BioNTech.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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статистика коронавирус пандемия
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