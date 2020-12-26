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Коронавирус атакует: количество заболевших в мире превысило уже 80 млн

26 декабря, 10:37

Ольга Литвин Ольга Литвин

За время пандемии от COVID-19 выздоровели 56,5 млн человек на планете

/ Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

С начала пандемии COVID-19 мир уже пересек отметку инфицирования в 80 миллионов человек.

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Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer.

В США вчера зафиксировали 99 тысяч новых больных.

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Почти 33 тысячи случаев обнаружили в Британии и 29 тысяч – в России.

Во Франции, Бразилии и Индии подтвердили коронавирус у более 20 тысяч человек, в Италии обнаружили 19 тысяч новых заражений.

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От тяжелых осложнений за сутки в мире умерли 8374 больных. Наибольшее количество смертей от COVID-19 зафиксировали в США – 1197 случаев.

По статистике заражений коронавирусом, Украина на данный момент пребывает на 16-й позиции:

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За время пандемии вылечиться удалось 56,5 миллиона человек. Умерли 1 миллион 757 тысяч людей.

На сегодняшний день лечатся от COVID-19 22 миллиона человек.

В то же время сайт Университета Джона Хопкинса сообщает о 79 845 538 заболевших.

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Напомним, в Украине за минувшие сутки было зафиксировано 11 035 новых случаев COVID-19, 186 смертей и 15 337 выздоровлений.

Ранее в ВОЗ заявили, что мир лишь на середине пути в борьбе с коронавирусом и до завершения пандемии еще далеко.

Кроме того, у людей, переболевших COVID-19, сохраняется иммунитет против коронавируса как минимум восемь месяцев. Это может значить, что и вакцина будет защищать организм в течение длительного времени.

Новые штаммы коронавируса продолжают обнаруживать в разных странах:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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статистика коронавирус COVID-19

Источник: REUTERS/Alessandro Garofalo

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