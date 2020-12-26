Коронавирус атакует: количество заболевших в мире превысило уже 80 млн

С начала пандемии COVID-19 мир уже пересек отметку инфицирования в 80 миллионов человек.
Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer.
В США вчера зафиксировали 99 тысяч новых больных.
Почти 33 тысячи случаев обнаружили в Британии и 29 тысяч – в России.
Во Франции, Бразилии и Индии подтвердили коронавирус у более 20 тысяч человек, в Италии обнаружили 19 тысяч новых заражений.
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От тяжелых осложнений за сутки в мире умерли 8374 больных. Наибольшее количество смертей от COVID-19 зафиксировали в США – 1197 случаев.
По статистике заражений коронавирусом, Украина на данный момент пребывает на 16-й позиции:
За время пандемии вылечиться удалось 56,5 миллиона человек. Умерли 1 миллион 757 тысяч людей.
На сегодняшний день лечатся от COVID-19 22 миллиона человек.
В то же время сайт Университета Джона Хопкинса сообщает о 79 845 538 заболевших.
Напомним, в Украине за минувшие сутки было зафиксировано 11 035 новых случаев COVID-19, 186 смертей и 15 337 выздоровлений.
Ранее в ВОЗ заявили, что мир лишь на середине пути в борьбе с коронавирусом и до завершения пандемии еще далеко.
Кроме того, у людей, переболевших COVID-19, сохраняется иммунитет против коронавируса как минимум восемь месяцев. Это может значить, что и вакцина будет защищать организм в течение длительного времени.
Новые штаммы коронавируса продолжают обнаруживать в разных странах:
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