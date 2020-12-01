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В мире за сутки зафиксировали почти полмиллиона случаев COVID-19

1 декабря, 23:45

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Больше всего заболевших коронавирусом в США

В мире за последние сутки коронавирусом заболели более 450 тысяч человек. Число подтвержденных случаев превысило 62,84 млн за все время пандемии.

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Согласно данным ВОЗ, число летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, выросло более чем на 7,8 тысяч, превысив 1,46 млн.

Наибольшее количество случаев фиксируют в таких странах:

  • США – 13 648 708 (+ 167 759);
  • Индия – 9 462 809 (+31 118);
  • Бразилия – 6 335 878 (+21 138);
  • Россия – 2 275 936 (+26 046);
  • Франция – 2 221 535 (+3 980).

К слову, наибольшее число тех, кто заразился коронавирусом за сутки, было зафиксировано 14 ноября – 669 054. 17 апреля ВОЗ сообщила о наибольшем количестве смертей за все время пандемии – 12 482 за сутки.

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Также мы писали о том, что в США на прошлой неделе от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 100 тысяч человек.

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Отметим, ученые из Китая выдвинули новую версию происхождения коронавируса. Новый тип коронавируса мог возникнуть в 2019 году в Индии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США ВОЗ коронавирус
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