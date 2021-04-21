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В мире зафиксировали минимальное за 10 лет число казней

21 апреля, 05:13

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В 2020 году, по меньшей мере, казнили 483 человека, а в 2015 – 1 634, показатель на 70% выше нынешнего

За последнее десятилетие существенно снизилось число казней в мире и стало самым низким по меньшей мере за последние 10 лет.

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Об этом говорится в докладе организации Amnesty International.

Так, в 2020 году казнили как минимум 483 человека. Рекордный показатель был в 2015 году, когда казнили 1 634 человек – на 70% выше нынешнего.

Эксперты связывают это с тем, что в Саудовской Аравии на 85% снизилось приведение в исполнение смертных приговоров. Также количество казней снизилось и в Ираке. А в Японии, Беларуси, Пакистане, Сингапуре, Судане и королевстве Бахрейн и вовсе не было ни одной казни. Возможно, одной из причин стала пандемия коронавируса.

В 2020 году больше смертных приговоров, чем годом ранее, вынесли в Индонезии (117+37), и в Замбии – (119+18).

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Как заявили в организации, чаще всего казнят в Китае, Иране, Египте, Ираке и Саудовской Аравии – 88% мировых казней в 2020 году.

Сейчас смертная казнь полностью отменена в 108 странах, а в 55 государствах смертная казнь является одной из мер наказания.

В сентябре прошлого года Казахстан присоединился к списку стран, которые отказались от смертной казни в качестве высшей степени уголовного наказания.

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смертная казнь Amnesty International пандемия
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