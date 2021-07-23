В мире зафиксировали новый "рекорд" по смертности от COVID-19

За все время в мире умерли 4,13 млн пациентов с коронавирусом

Первую смерть от Delta Plus зафиксировали в Индии. REUTERS/Danish Siddiqui

21 июля в мире зафиксировали рекордное количество смертей среди пациентов с коронавирусом. За сутки скончались 19 748 человек.

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Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения 23 июля.

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Всего с начала пандемии в мире зарегистрировано 4,13 млн смертей среди COVID-пациентов. 22 июля, по предварительным данным, умерло 8644 пациента с COVID-19.

Статистика по коронавирусу. Скриншот

Отметим, что за все время в мире подтвердили почти 192 млн случаев коронавируса.

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Больше всего заболевших в таких странах:

США (33,9 млн);

Индия (31,3 млн);

Бразилия (19,4 млн);

Россия (6,1 млн);

Франция (5,8 млн).

Напомним, шесть случаев индийского штамма коронавируса "Дельта" обнаружили в Александровской больнице Киева. Новый вирус подхватили люди от 21 до 73 лет.

У всех шести человек, которые поступали в Александровскую больницу – средней и тяжелой степени тяжести. Два пациента были в реанимации. Большинство из них в последнее время были в России.

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта