Українська
$ 27,19
32,03
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В мире зафиксировали новый "рекорд" по смертности от COVID-19

23 июля 2021 8:28

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

За все время в мире умерли 4,13 млн пациентов с коронавирусом

Первую смерть от Delta Plus зафиксировали в Индии. REUTERS/Danish Siddiqui

Первую смерть от Delta Plus зафиксировали в Индии. REUTERS/Danish Siddiqui

21 июля в мире зафиксировали рекордное количество смертей среди пациентов с коронавирусом. За сутки скончались 19 748 человек.

Реклама

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения 23 июля.

Читайте также: Как защититься от опасного штамма коронавируса "Дельта" – эксперт Минздрава дала советы

Всего с начала пандемии в мире зарегистрировано 4,13 млн смертей среди COVID-пациентов. 22 июля, по предварительным данным, умерло 8644 пациента с COVID-19.

Статистика по коронавирусу. Скриншот

Отметим, что за все время в мире подтвердили почти 192 млн случаев коронавируса.

В тренде
В РФ задержали начальника ГИБДД, у которого весь дом в золоте: шокирующие фото
Алексей Сафонов живет с шиком. Коллаж "Сегодня"
Реклама

Больше всего заболевших в таких странах:

  • США (33,9 млн);
  • Индия (31,3 млн);
  • Бразилия (19,4 млн);
  • Россия (6,1 млн);
  • Франция (5,8 млн).

Напомним, шесть случаев индийского штамма коронавируса "Дельта" обнаружили в Александровской больнице Киева. Новый вирус подхватили люди от 21 до 73 лет.

У всех шести человек, которые поступали в Александровскую больницу – средней и тяжелой степени тяжести. Два пациента были в реанимации. Большинство из них в последнее время были в России.

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Опаснее
Опаснее "Дельты"? ВОЗ предупредила об угрозе нового штамма коронавирусаДругие страны
Наводнения в Европе – только начало. Ученые предупредили о грядущих климатических катастрофах
Наводнения в Европе – только начало. Ученые предупредили о грядущих климатических катастрофахДругие страны
Зеленский осмотрел оккупированную Россией Абхазию (фото)
Зеленский осмотрел оккупированную Россией Абхазию (фото)Украина
Россия перебросила в Беларусь войска вблизи Украины: фото эшелона
Россия перебросила в Беларусь войска вблизи Украины: фото эшелонаДругие страны
Никакого VIP-тестирования! Возмущенные британцы заставили Бориса Джонсона уйти на самоизоляцию
Никакого VIP-тестирования! Возмущенные британцы заставили Бориса Джонсона уйти на самоизоляциюДругие страны
В Финляндии начали испытания двигателя на 100%-м водороде
В Финляндии начали испытания двигателя на 100%-м водородеЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять