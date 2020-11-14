В мире зафиксировали новый суточный рекорд заболеваемости COVID-19

В мире за последние сутки коронавирусом заболели 628 136 человек. Это рекордное число заболевших с начала пандемии.
Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Общее количество больных превышает 52 миллиона, а от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1,3 миллиона человек.
Наибольшее количество заболевших фиксируется в таких странах:
- США – 10 727 830;
- Индия – 8 728 795;
- Бразилия – 5 810 652;
- Франция – 1 915 677;
- Россия – 1 865 395.
Рекорд по количеству выздоровевших установили такие страны:
- Индия – 8 115 580;
- Бразилия – 5 274 812;
- США – 4 095 146;
- Россия – 1 396 851;
- Аргентина – 1 110 477.
Наибольшее количество летальных случаев от COVID-19 фиксируют в таких странах:
- США – 244 217;
- Бразилия – 164 737;
- Индия – 128 668;
- Мексика – 97 056;
- Великобритания – 51 396.
К слову, в Великобритании недавно коронавирус диагностировали у 33 470 человек, что является рекордом в стране.
Также мы писали, что власти Минска ввели обязательный масочный режим. Это первое ограничение с начала пандемии коронавируса.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк