В мире зафиксировали новый суточный рекорд заболеваемости COVID-19

В мире за последние сутки коронавирусом заболели 628 136 человек. Это рекордное число заболевших с начала пандемии.

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Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Общее количество больных превышает 52 миллиона, а от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1,3 миллиона человек.

Наибольшее количество заболевших фиксируется в таких странах:

США – 10 727 830;

Индия – 8 728 795;

Бразилия – 5 810 652;

Франция – 1 915 677;

Россия – 1 865 395.

Рекорд по количеству выздоровевших установили такие страны:

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Индия – 8 115 580;

Бразилия – 5 274 812;

США – 4 095 146;

Россия – 1 396 851;

Аргентина – 1 110 477.

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Наибольшее количество летальных случаев от COVID-19 фиксируют в таких странах:

США – 244 217;

Бразилия – 164 737;

Индия – 128 668;

Мексика – 97 056;

Великобритания – 51 396.

К слову, в Великобритании недавно коронавирус диагностировали у 33 470 человек, что является рекордом в стране.

Также мы писали, что власти Минска ввели обязательный масочный режим. Это первое ограничение с начала пандемии коронавируса.

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