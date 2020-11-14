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В мире зафиксировали новый суточный рекорд заболеваемости COVID-19

14 ноября, 04:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Наибольшее число заболевших коронавирусом в США

В мире за последние сутки коронавирусом заболели 628 136 человек. Это рекордное число заболевших с начала пандемии.

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Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Общее количество больных превышает 52 миллиона, а от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1,3 миллиона человек.

Наибольшее количество заболевших фиксируется в таких странах:

  • США – 10 727 830;
  • Индия – 8 728 795;
  • Бразилия – 5 810 652;
  • Франция – 1 915 677;
  • Россия – 1 865 395.

Рекорд по количеству выздоровевших установили такие страны:

В тренде
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  • Индия – 8 115 580;
  • Бразилия – 5 274 812;
  • США – 4 095 146;
  • Россия – 1 396 851;
  • Аргентина – 1 110 477.
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Наибольшее количество летальных случаев от COVID-19 фиксируют в таких странах:

  • США – 244 217;
  • Бразилия – 164 737;
  • Индия – 128 668;
  • Мексика – 97 056;
  • Великобритания – 51 396.

К слову, в Великобритании недавно коронавирус диагностировали у 33 470 человек, что является рекордом в стране.

Также мы писали, что власти Минска ввели обязательный масочный режим. Это первое ограничение с начала пандемии коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США рекорд коронавирус
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