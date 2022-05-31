В мире зафиксировали первую смерть от обезьяньей оспы

Людей, испытывающих симптомы болезни, просят обратиться в больницу

Человек погиб в Нигерии/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

В Нигерии зафиксировали смерть от обезьяньей оспы. Это первый случай с начала 2022 года.

Об этом сообщает ABC News.

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По информации органов здравоохранения Нигерии, по меньшей мере 20 стран продолжают бороться с внезапными вспышками болезни, которых не наблюдалось годами. Одним из наиболее пострадавших в Западной и Центральной Африке является Конго, где болезнь эндемична.

В настоящее время в стране подтверждено 465 случаев заболевания. От этой болезни в прошлом году в стране умерло девять человек. Болезнь сохраняется в Конго из-за потребления мертвых обезьян и грызунов. Кроме того, людей, которые имеют симптомы обезьяньей оспы, просят посетить медицинский центр, чтобы изолироваться.

Оспа не новая болезнь

Оспа обезьян не новая болезнь. Первый подтвержденный случай заболевания человека произошел в 1970 году, когда вирус был обнаружен у ребенка в Демократической Республике Конго (ДРК). Оспа обезьян вряд ли вызовет новую пандемию, но с учетом COVID-19 страх перед новой крупной вспышкой понятен. Хотя оспа обезьян встречается редко, но все же потенциально может вызывать тяжелое заболевание. Чиновники здравоохранения обеспокоены тем, что с увеличением количества поездок возникнет больше случаев.

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