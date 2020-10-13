Українська
$ 28,25
33,34
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В мире зафиксировали первую смерть от повторного заболевания COVID-19

13 октября, 03:08

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Нидерландах умерла 89-летняя женщина от повторного заражения COVID-19

В Нидерландах зафиксировали первую в мире смерть от повторного заражения коронавирусом.

Реклама

Об этом сообщает BNO News.

Умерла 89-летняя пациентка, которая поступила в отделение неотложной помощи в начале 2020 года с лихорадкой и сильным кашлем. У женщины был положительный тест на коронавирус. В течение пяти дней все симптомы пропали, кроме постоянного ощущения усталости.

Пациентка также лечилась от макроглобулинемии Вальденстрема, редкого типа рака лейкоцитов, который несмотря на то, что поддается лечению, неизлечим.

Почти два месяца спустя, всего через два дня после начала нового курса химиотерапии, у нее поднялась температура, появился кашель и одышка. Когда она была госпитализирована, ее насыщение кислородом составляло 90%. У женщины второй раз подтвердился коронавирус.

В тренде
Одним абзацем. Военные в Нагорном Карабахе атакуют, а мирные – хоронят жертв
Реклама

На восьмой день состояние больной ухудшилось, а через две недели она умерла.

К слову, в Нидерландах для предотвращения распространения коронавируса закроют все бары и рестораны.

Ранее мы писали, что действенная и безопасная вакцина от коронавируса может появиться уже к концу года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Нидерланды смерть коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о "войне Армении с Турцией"Политика
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответили
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответилиДругие страны
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный КарабахДругие страны
Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе: заявление Путина
Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе: заявление ПутинаРоссия
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный КарабахДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять