В мире зафиксировали первую смерть от повторного заболевания COVID-19

В Нидерландах зафиксировали первую в мире смерть от повторного заражения коронавирусом.

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Об этом сообщает BNO News.

Умерла 89-летняя пациентка, которая поступила в отделение неотложной помощи в начале 2020 года с лихорадкой и сильным кашлем. У женщины был положительный тест на коронавирус. В течение пяти дней все симптомы пропали, кроме постоянного ощущения усталости.

Пациентка также лечилась от макроглобулинемии Вальденстрема, редкого типа рака лейкоцитов, который несмотря на то, что поддается лечению, неизлечим.

Почти два месяца спустя, всего через два дня после начала нового курса химиотерапии, у нее поднялась температура, появился кашель и одышка. Когда она была госпитализирована, ее насыщение кислородом составляло 90%. У женщины второй раз подтвердился коронавирус.

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На восьмой день состояние больной ухудшилось, а через две недели она умерла.

К слову, в Нидерландах для предотвращения распространения коронавируса закроют все бары и рестораны.

Ранее мы писали, что действенная и безопасная вакцина от коронавируса может появиться уже к концу года.

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