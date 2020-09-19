Українська
$ 28,11
33,17
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В мире зафиксировали рекордный прирост новых случаев коронавируса

19 сентября, 14:05

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Всего в мире 30,29 млн зараженных

За прошлые сутки, 18 сентября, в мире подтвердили более 315 919 новых случаев заражения коронавирусом.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Сообщается, что такое количество на 23 200 (или на 7,94%) больше, чем 17 сентября. ВОЗ утверждает, что это максимальный суточный прирост с начала пандемии COVID-19. Предыдущий рекорд зафиксировали еще 6 сентября – 309 447 новых случаев.

Также известно, что с начала суток 19 сентября в мире подтверждено уже более 240 тысяч случаев инфицирования. Общее количество пациентов достигло 30,29 млн.

В тренде
Навального номинировали на Нобелевскую премию мира: подробности

Напомним, в Украине за 18 сентября обнаружили 3240 новых случаев заболевания COVID-19, всего коронавирус подтвердили у 172 712 украинцев. Вылечить от COVID-19 удалось 76 754 зараженных за все время эпидемии.

Реклама

Кроме того, мы писали, что в Украине установили "рекорд" по числу госпитализированных с COVID-19. За сутки в больницах оказалось 669 заболевших.

Тем временем в мире активно обсуждают, когда начнется вакцинация от коронавируса. Так, Германия планирует выпустить вакцину уже через месяц, препарат тестируют на 30 000 добровольцев.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

заражение коронавирус пандемия антирекорд
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лукашенко рассказал о просьбе Путина в отношении Зеленского
Лукашенко рассказал о просьбе Путина в отношении ЗеленскогоПолитика
Итоги
Итоги "нормандской встречи": о чем договорились стороны и пошла ли Украина на уступки боевикамПолитика
Дипломатическое унижение: эксперт указал на особенности визита Лукашенко к Путину
Дипломатическое унижение: эксперт указал на особенности визита Лукашенко к ПутинуПолитика
В центре Минска возводят баррикады
В центре Минска возводят баррикадыДругие страны
Чем рискует Украина, если введет санкции против Беларуси
Чем рискует Украина, если введет санкции против БеларусиПолитика
У застрявших на границе хасидов обнаружили коронавирус
У застрявших на границе хасидов обнаружили коронавирусДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять