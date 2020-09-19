В мире зафиксировали рекордный прирост новых случаев коронавируса

За прошлые сутки, 18 сентября, в мире подтвердили более 315 919 новых случаев заражения коронавирусом.

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Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Сообщается, что такое количество на 23 200 (или на 7,94%) больше, чем 17 сентября. ВОЗ утверждает, что это максимальный суточный прирост с начала пандемии COVID-19. Предыдущий рекорд зафиксировали еще 6 сентября – 309 447 новых случаев.

Также известно, что с начала суток 19 сентября в мире подтверждено уже более 240 тысяч случаев инфицирования. Общее количество пациентов достигло 30,29 млн.

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Напомним, в Украине за 18 сентября обнаружили 3240 новых случаев заболевания COVID-19, всего коронавирус подтвердили у 172 712 украинцев. Вылечить от COVID-19 удалось 76 754 зараженных за все время эпидемии.

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Кроме того, мы писали, что в Украине установили "рекорд" по числу госпитализированных с COVID-19. За сутки в больницах оказалось 669 заболевших.

Тем временем в мире активно обсуждают, когда начнется вакцинация от коронавируса. Так, Германия планирует выпустить вакцину уже через месяц, препарат тестируют на 30 000 добровольцев.

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