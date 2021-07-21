В Молдове бывшие чиновники устроили "махач" в прямом эфире (видео)

Тофилат и Косован устроили разборки. Коллаж "Сегодня"
Бывший заместитель министра внутренних дел Геннадий Косован и экс-советник президента (Майи Санду) Сергей Тофилат устроили потасовку в прямом эфире на молдавском телевидении. Однако конфликтовали они недолго – после эфира пожали друг другу руки. Об этом сообщает местное издание Newsmaker.
Началось все с того, что Тофилат назвал Косована "недоноском", на что тот вылил на обидчика стакан воды. Тогда Тофилат зарядил своему оппоненту кулаком в лицо, набросился на него и повалил на пол.
В этот момент прямой эфир был прерван. По словам одного из гостей программы, члена партии "Альянс за объединение румын" Дорина Киртоакэ, в студию пришлось вызывать скорую помощь.
Как оказалось, конфликт длился недолго. Ведущий программы Дмитрий Мишин сообщил в Facebook, что Тофилат и Косован уладили разногласия и даже с улыбками пожали друг другу руки.
"Все хорошо. Мужчины разобрались. Вместе", – говорится в сообщении.
Как сообщали новости "Сегодня", недавно на парламентских выборах в Молдове победу одержала партия Майи Санду "Действие и солидарность". Эта политическая сила показала наилучший результат в истории Молдовы, полученный когда-либо одной партией на выборах в парламент.
Напомним, в Украине в мае тоже случилась драка в прямом эфире – экс-нардеп Барна избил "слугу народа" Соломчука.