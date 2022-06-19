В Молдове решили вопрос с российской пропагандой

Президент Молдовы Майя Санду подписала закон о запрете российских новостных программ. События вокруг Украины вынуждают Кишинев принимать жесткие меры, заявила глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу в эфире канала Rlive.
"Устанавливается понятие дезинформации, что предполагает гораздо более жесткие санкции. Обилие дезинформации мы наблюдаем, как правило, в предвыборный период", — сказала Вицу.
По ее словам, 24 июня закон будет опубликован в "Официальном вестнике", после чего он вступит в силу.
Добавим, 2 июня молдавские власти одобрили запрет на ретрансляцию программ из стран, не подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. В этот список входит Россия.
Запретили георгиевскую ленту
В апреле парламент Республики Молдова запретил ношение георгиевской ленты и использование знаков Z и V в контексте войны в Украине. Поправки в законодательство уже были приняты депутатами 7 апреля, однако из-за общественной значимости было решено рассмотреть этот законопроект в третьем чтении через неделю. В итоге запрет был принят.
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