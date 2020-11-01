Українська
$ 28,44
33,3
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Молдове сегодня выбирают нового президента

1 ноября, 11:43

За кресло президента борются 8 кандидатов

В Молдове сегодня проходит голосование за нового главу государства. В 7 утра открылись все избирательные участки.

Реклама

Избирателям выдают медицинские маски. Для упрощения процедуры регистрации используют сканеры, сообщает point.md.

Гражданам придется сделать выбор между восемью кандидатами.

Реклама

Среди претендентов на кресло президента: Ренато Усатый, Андрей Нэстасе, Тудор Делиу, Игорь Додон, Виолетта Иванова, Майя Санду, Октавиан Цыку и Дорин Киртоакэ.

Порог явки в первом туре составляет 33,3%. Победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели состоится второй тур.

ЦИК аккредитовала 1884 национальных и 309 международных наблюдателей. Они будут следить за ходом голосования.

На случай чрезвычайных ситуаций подготовлен личный состав правоохранительных органов. За порядком в день выборов будут следить 6000 полицейских.

В тренде
Прибывающих в Нью-Йорк будут отправлять на карантин

Сегодня движение по стране разрешено только транспорту вместимостью не более восьми человек, а также рейсовым микроавтобусам и автобусам. А вот организованная доставка на участки граждан с правом голоса запрещена.

Реклама

Избирательные участки будут работать до 21:00.

Нынешний глава государства Игорь Додон, который для официального Киева имеет неофициальный статус "политика нон грата" за свои заявления о Крыме, сохраняет заметные шансы сохранить должность, но уверенности в его победе явно не хватает, сообщает "Европейская правда".

ФОТО AFP/EAST NEWS

ФОТО AFP/EAST NEWS

Как и на предыдущих выборах, его главной соперницей будет Майя Санду, которая обещает радикально изменить украинско-молдовские отношения, а также найти на Западе финансирование для Молдовы благодаря доверию к ней в Вашингтоне и Брюсселе.

Реклама

Ранее мы писали, что Молдова будет хранить запас газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины. Первые поставки топлива уже начались, а всего в октябре-ноябре 2020 года планируют закачать 100 млн куб. м газа

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Молдова кандидаты выборы президента
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Инвестиции в обмен на Карабах: Баку сделал Еревану предложение
Инвестиции в обмен на Карабах: Баку сделал Еревану предложениеЭкономика
Алиев заявил, что армия Азербайджана полностью перекрыла границу Карабаха с Ираном
Алиев заявил, что армия Азербайджана полностью перекрыла границу Карабаха с ИраномПолитика
Война в Карабахе стала тотальной: на передовую идут женщины и зэки (фото)
Война в Карабахе стала тотальной: на передовую идут женщины и зэки (фото)Другие страны
В Карабахе армяне
В Карабахе армяне "выбили" азербайджанцев из двух сел, в ответ Баку "освободил" девятьДругие страны
"Статус-кво больше нет": Алиев угрожает Армении из-за Нагорного КарабахаДругие страны
В Ереване признали потерю стратегически важного города в Нагорном Карабахе
В Ереване признали потерю стратегически важного города в Нагорном КарабахеДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять