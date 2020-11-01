В Молдове сегодня выбирают нового президента

В Молдове сегодня проходит голосование за нового главу государства. В 7 утра открылись все избирательные участки.

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Избирателям выдают медицинские маски. Для упрощения процедуры регистрации используют сканеры, сообщает point.md.

Гражданам придется сделать выбор между восемью кандидатами.

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Среди претендентов на кресло президента: Ренато Усатый, Андрей Нэстасе, Тудор Делиу, Игорь Додон, Виолетта Иванова, Майя Санду, Октавиан Цыку и Дорин Киртоакэ.

Порог явки в первом туре составляет 33,3%. Победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели состоится второй тур.

ЦИК аккредитовала 1884 национальных и 309 международных наблюдателей. Они будут следить за ходом голосования.

На случай чрезвычайных ситуаций подготовлен личный состав правоохранительных органов. За порядком в день выборов будут следить 6000 полицейских.

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Сегодня движение по стране разрешено только транспорту вместимостью не более восьми человек, а также рейсовым микроавтобусам и автобусам. А вот организованная доставка на участки граждан с правом голоса запрещена.

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Избирательные участки будут работать до 21:00.

Нынешний глава государства Игорь Додон, который для официального Киева имеет неофициальный статус "политика нон грата" за свои заявления о Крыме, сохраняет заметные шансы сохранить должность, но уверенности в его победе явно не хватает, сообщает "Европейская правда".

ФОТО AFP/EAST NEWS

Как и на предыдущих выборах, его главной соперницей будет Майя Санду, которая обещает радикально изменить украинско-молдовские отношения, а также найти на Западе финансирование для Молдовы благодаря доверию к ней в Вашингтоне и Брюсселе.

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Ранее мы писали, что Молдова будет хранить запас газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины. Первые поставки топлива уже начались, а всего в октябре-ноябре 2020 года планируют закачать 100 млн куб. м газа

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