В Молдове сегодня выбирают нового президента

В Молдове сегодня проходит голосование за нового главу государства. В 7 утра открылись все избирательные участки.
Избирателям выдают медицинские маски. Для упрощения процедуры регистрации используют сканеры, сообщает point.md.
Гражданам придется сделать выбор между восемью кандидатами.
Среди претендентов на кресло президента: Ренато Усатый, Андрей Нэстасе, Тудор Делиу, Игорь Додон, Виолетта Иванова, Майя Санду, Октавиан Цыку и Дорин Киртоакэ.
Порог явки в первом туре составляет 33,3%. Победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели состоится второй тур.
ЦИК аккредитовала 1884 национальных и 309 международных наблюдателей. Они будут следить за ходом голосования.
На случай чрезвычайных ситуаций подготовлен личный состав правоохранительных органов. За порядком в день выборов будут следить 6000 полицейских.
Сегодня движение по стране разрешено только транспорту вместимостью не более восьми человек, а также рейсовым микроавтобусам и автобусам. А вот организованная доставка на участки граждан с правом голоса запрещена.
Избирательные участки будут работать до 21:00.
Нынешний глава государства Игорь Додон, который для официального Киева имеет неофициальный статус "политика нон грата" за свои заявления о Крыме, сохраняет заметные шансы сохранить должность, но уверенности в его победе явно не хватает, сообщает "Европейская правда".
Как и на предыдущих выборах, его главной соперницей будет Майя Санду, которая обещает радикально изменить украинско-молдовские отношения, а также найти на Западе финансирование для Молдовы благодаря доверию к ней в Вашингтоне и Брюсселе.
Ранее мы писали, что Молдова будет хранить запас газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины. Первые поставки топлива уже начались, а всего в октябре-ноябре 2020 года планируют закачать 100 млн куб. м газа
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