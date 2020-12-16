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В Молдове снова будут показывать российские новости

16 декабря, 21:12

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Молдовский парламент решил, что российская пропаганда менее опасна, чем внутренняя

Парламент Молдовы в среду, 16 декабря, принял во втором чтении законопроект Партии социалистов Молдовы, отменяющий запрет на ретрансляцию в стране российских новостей.

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Об этом сообщает местное издание NewsMaker.

За проект проголосовали социалисты, партия "Шор" и Pentru Moldova.

Он отменяет запрет на ретрансляцию в Молдове российских новостей и информационно-аналитических программ, введенный по инициативе Демократической партии три года назад,

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Молдовский парламент принял этот проект в первом чтении 3 декабря. Во время его рассмотрения 16 декабря депутаты приняли поправку от коллеги из платформы Pentru Moldova Сергея Сырбу, который предложил убрать из законопроекта все аспекты, которые не касаются отмены запрета новостей.

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"Закон от 2017 года (о запрете российских новостей. – Ред.) практически устарел и оказался неэффективен. Должен признать, что самая опасная пропаганда, угрожающая национальной безопасности – это внутренняя пропаганда, фальсификации и ложь, которые изо дня в день распространяются, в том числе, здесь, из зала парламента", – сказал Сырбу.

Напомним, сегодня парламент Молдовы также вернул русскому языку статус языка межнационального общения, что предоставляет ему множество преференций.

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Россия новости парламент Молдова российская пропаганда
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