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В Монреале неизвестные захватили заложников в студии разработки игр Ubisoft (фото и видео)

13 ноября, 21:47

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Полицейский спецназ начал в районе спецоперацию

В канадском Монреале неизвестные ворвались в офис компании-разработчика игр Ubisoft и захватили 10 заложников.

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Как стало известно, сотрудников Ubisoft вывели на крышу здания, где располагается офис, все живы. А тем временем полиция начала спецоперацию в районе.

Компания является одной из крупнейших в мире студией-разработчиком игр, насчитывающей более 3000 сотрудников, отвечает за развитие серий игр Assassin’s Creed, Far Cry и Watch Dogs.

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