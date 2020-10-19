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В МВД Беларуси назвали протестующих "фашистами"

19 октября, 10:06

Денис Беспалов Денис Беспалов

Силовики грозятся применять огнестрельное оружие против участников митингов

В Министерстве внутренних дел Беларуси назвали участников массовых протестов в стране"фашистами".

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Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил начальник Главного управления организованной преступности и коррупции (ГУОПиК) МВД Беларуси Николай Карпенков.

Комментируя обвинения в чрезмерной жестокости силовиков, он заявил: "Это вы – фашисты, а не мы – фашисты, по-настоящему силу мы еще ни к кому не применяли".

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Карпенков также предупредил, что силовики будут применять оружие, "в том числе и огнестрельное".

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Ранее сообщалось, что в городах Беларуси после воскресного "Партизанского марша" силовики задержали 236 человек.

Взрыв в Минске Видео: tut.by

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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