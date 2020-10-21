Українська
$ 28,37
33,5
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

3 тыс. белорусов выехали в Украину с сентября – МВД Беларуси

21 октября, 13:30

Виталий Семченко Виталий Семченко

Чиновник связывает отток граждан с трудовой миграцией, а не политическими событиями

С сентября на территорию Евросоюза и Украины выехали около 13 тысяч белорусов.

Реклама

Об этом заявил глава Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, передает БЕЛТА.

По его словам, в Польшу уехало 10 тысяч человек, в Литву и Латвию – 500 человек, а в Украину – около трех тысяч.

Бегун связывает отток граждан с трудовой миграцией, а не политическими событиями в стране.

В тренде
Вандалы испортили десятки произведений искусства в музеях Берлина

"Часть из них выезжают как работающие лица. Думаю, это не безвозвратная, это трудовая миграция. Понятно, что украинцы предоставили определенные преференции айтишникам, поляки до сих пор предоставляют преференции в отношении работающих белорусов, которые в упрощенном порядке привлекаются для трудовой деятельности и выезжают на работу", – отметил он.

Реклама

Как сообщалось ранее, белорусская IT-компания Wargaming, разработчик популярных онлайн-игр World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes, перевезла в Киев несколько сотен сотрудников.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты ЕС миграция Беларусь Украина
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу крови
Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу кровиЕвросоюз
Ереван заявил о тяжелых боях в Карабахе, а азербайджанцы подняли флаг в захваченном городе
Ереван заявил о тяжелых боях в Карабахе, а азербайджанцы подняли флаг в захваченном городеДругие страны
В Карабахе заявили о тяжелых боях против наступающей армии Азербайджана
В Карабахе заявили о тяжелых боях против наступающей армии АзербайджанаДругие страны
Нагорный Карабах покидают жители (фото)
Нагорный Карабах покидают жители (фото)Другие страны
В ВОЗ назвали единственный препарат от COVID-19, который доказал эффективность
В ВОЗ назвали единственный препарат от COVID-19, который доказал эффективностьДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять