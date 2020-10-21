3 тыс. белорусов выехали в Украину с сентября – МВД Беларуси

Чиновник связывает отток граждан с трудовой миграцией, а не политическими событиями

С сентября на территорию Евросоюза и Украины выехали около 13 тысяч белорусов.

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Об этом заявил глава Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, передает БЕЛТА.

По его словам, в Польшу уехало 10 тысяч человек, в Литву и Латвию – 500 человек, а в Украину – около трех тысяч.

Бегун связывает отток граждан с трудовой миграцией, а не политическими событиями в стране.

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"Часть из них выезжают как работающие лица. Думаю, это не безвозвратная, это трудовая миграция. Понятно, что украинцы предоставили определенные преференции айтишникам, поляки до сих пор предоставляют преференции в отношении работающих белорусов, которые в упрощенном порядке привлекаются для трудовой деятельности и выезжают на работу", – отметил он.

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Как сообщалось ранее, белорусская IT-компания Wargaming, разработчик популярных онлайн-игр World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes, перевезла в Киев несколько сотен сотрудников.

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