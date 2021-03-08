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В Мьянме профсоюзы угрожают путчистам остановить экономику

8 марта, 12:47

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Бизнес призывает прекратить работать, чтобы повалить режим военных

В Мьянме, где продолжаются протесты против военного переворота, который сверг гражданское правительство, новому Кабинету министров могут объявить внутренний экономический бойкот.

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Об этом сообщает Reuters.

Уже не менее девяти профсоюзов, объединяющих работников строительного, промышленного сектора и сельского хозяйства, обратились ко "всему народу Мьянмы" с призывом прекратить работу, чтобы восстановить избранное правительство Аун Сан Су Чжи.

/ Фото: REUTERS

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В заявлении профсоюзов говорится. что продолжения деловой и экономической активности играет на руку захватившим власть военным, "поскольку они подавляют энергию народа Мьянмы".

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"Пришло время принять меры в защиту нашей демократии", – призывают мьянманцев.

/ Фото: Reuters

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В связи с этим 8 марта в столице Янгоне были закрыты все крупные торговые центры, а заводы прекратили производство.

Тем временем в стране продолжает расти число погибших протестующих. По данным ООН, на прошлой неделе в результате действий полиции и военных были убиты более 50 участников демонстраций. 8 марта погибло еще как минимум двое мужчин – они скончались, получив огнестрельные ранения в голову после обстрела акции в городе Мьичина на севере страны.

/ Фото: REUTERS

А накануне после задержания полицией скончался Кхин Маунг Латт – официальный представитель партии "Национальная лига за демократию" национального лидера Аун Сан Су Чжи. На теле и голове мужчины обнаружили множество гематом.

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Напомним, Европейский Союз пригрозил принять меры из-за убийства мирных демонстрантов в Мьянме.

Видео: Сегодня

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