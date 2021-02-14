В Мьянме расстреливают протестующих: закрыты аэропорты и отключен интернет

В Мьянме, где продолжаются многотысячные протесты после государственного переворота, силы безопасности в воскресенье открыли огонь для разгона демонстрантов в нескольких городах, в населенные пункты вводят военную технику.
Об этом сообщает Reuters.
В частности, силы безопасности расстреляли митинг у одного из заводов в столице Качинской области Мьичина.
"С наступлением вечера на улицах городов Мьянмы начала появляться бронетехника, это первое такое масштабное развертывание военной техники в стране после переворота", – пишет агентство.
Кроме того, согласно сообщениям в соцсетях, а также местным СМИ, военные почти полностью отключили интернет в стране и закрыли аэропорты – разрешение на посадку якобы дают только самолетам из Китая.
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