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Аэробика на фоне переворота в Мьянме: учительница рассказала, как сняла покорившее мир видео

2 февраля, 17:30

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Девушка ежедневно снимает уроки по аэробике

Учительница физкультуры в Мьянме Кхинг Хнин Вайяя записала на видео урок по аэробике во время военного переворота в стране, станцевав перед проезжающей бронетехникой.

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Как сообщает BuzzFeed News, женщина работает учителем физкультуры в Министерстве образования страны.

Пока она танцевала, кортеж военной техники проехал по центральной городской дороге и направился к столичному парламенту, чтобы свергнуть правительство Мьянмы.

Многие посчитали видео абсурдным. Издание BuzzFeed News проверило, не фейк ли это, так как некоторых смутила тень позади женщины, часть которой исчезала на видео.

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Но как позже призналась Кхинг Хнин Вайяя на своей странице в Facebook, практически ежедневно она снимает уроки по аэробике около главной кольцевой дороги города Нейпьидо.

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"Еще до того, как я узнала об этой утренней новости, я занималась своими обычными делами и записывала видео. Я думаю, что это видео теперь – мой маленький подарок на память. Пока я танцевала, вертолеты кружились и кружились, машины неслись туда-сюда",написала Кхинг Хнин Вайяя.

Видео: Khing Hnin Wai/Facebook

Напомним, заявление о введении режима ЧП было подписано вице-президентом Мьин Све, которого военные объявили исполняющим обязанности президента.

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