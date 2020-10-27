Армения и Азербайджан обстреляли друг друга. Кто начал первый – непонятно

В эскалации между Баку и Ереваном с каждым днем все сложнее найти виновных

Армения и Азербайджан снова заявили об обстрелах, при этом обе стороны признаются, что действительно атаковали противника, но только в ответ.

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Как сообщила в Facebook пресс-секретарь армянского Министерства обороны Шушан Степанян, очередное обострение произошло утром 27 октября.

"С целью пресечения притязаний азербайджанской стороны на южном направлении государственной границы Республики Армении пограничные силы предприняли соответствующие действия, нанеся противнику существенный ущерб и потери", – заявила Степанян, добавив, что азербайджанские войска применяют беспилотники.

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В так называемом минобороны Арцаха опубликовали видео, на котором якобы запечатлены последствия атаки на позиции азербайджанских войск.

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В пресс-службе Минобороны Азербайджана заявления Еревана назвали ложными и провокационными, а также выступили со встречными обвинениями. В Баку утверждают, что это армяне нарушили режим гуманитарного прекращения огня, обстреляв из артиллерии город Тертер и близлежащие села, а также село Агбенд в Зангиланском районе. Кроме того, в Баку уверяют, что полностью соблюдают новое перемирие.

Напомним, что обострение в Нагорном Карабахе продолжается с 27 сентября, а уже через месяц Армения и Азербайджан при посредничестве США заключили перемирие.

Впрочем, уже в тот же день стороны обвинили друг друга в срыве перемирия.

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