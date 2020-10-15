В Нагорном Карабахе погибли более 50 сирийских наемников – СМИ

Они были переброшены из Турции

В ходе боев в Нагорном Карабахе были убиты по меньшей мере 52 сирийских наемника, их тела передали родственникам на турецко-сирийской границе.

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Об этом сообщила газета The Washington Post.

Родственники погибших рассказали изданию, что они были наемниками, завербованными поддерживаемыми Турцией военными формированиями в Сирии для борьбы на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе, в Азербайджан их перебросили из южной части Турции.

В то же время Турция по прежнему отрицает отправку сирийских боевиков на помощь своему давнему союзнику Азербайджану.

Напомним, ранее мы сообщали, что сирийские боевики подтвердили, что Турция завербовала их и отправила в Азербайджан участвовать в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе, и рассказали, сколько им обещали заплатить.

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Мы также сообщали, что госсекретарь США Майк Помпео призвал Турцию перестать вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе, заявив, что Соединенные Штаты следят за тем, что там происходит, и у них есть информация, что Турция обеспечивает подкрепление Азербайджану в конфликте.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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