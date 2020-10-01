Українська
$ 28,31
33,16
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Нагорном Карабахе сбили два самолета и вертолет Азербайджана – Минобороны Армении

1 октября, 13:53

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Вертолет упал в зоне, подконтрольной армянским военным

В Нагорном Карабахе, где продолжаются боевые действия между Азербайджаном и Арменией, сбили два самолета азербайджанских ВВС. Также был сбит азербайджанский вертолет, который упал на подконтрольной армянам территории.

Реклама

Об этом 1 октября в своем Facebook сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"1 октября подразделения ПВО Армии Армении сбили 1 самолет и еще 1 вертолет на южном и юго-восточном направлении. Сбитый вертолет упал в зоне контроля Сил обороны", – написала Степанян.

Позже она добавила, что "еще один самолет врага сбит в воздушном пространстве" Карабаха.

В тренде
Одним абзацем. Третий день войны за Нагорный Карабах

Выжили ли азербайджанские пилоты, не сообщается.

Реклама

Напомним, что последнее обострение в Нагорном Карабахе началось утром 27 сентября – Азербайджан сообщил о массированных обстрелах со стороны Армении по всей линии соприкосновения. После этого Украина поддержала территориальную целостность Азербайджана, а украинцев попросили воздержаться от поездок в Армению, Азербайджан и Нагорный Карабах.

Тем временем азербайджанский президент Ильхам Алиев выразил готовность остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, но главным условием для обеспечения мира он назвал отведение войск Армении из региона.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Азербайджан Армения самолет вертолет нагорный карабах

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробностиДругие страны
Обострение в Нагорном Карабахе: Турция угрожает Армении войной
Обострение в Нагорном Карабахе: Турция угрожает Армении войнойДругие страны
Азербайджан показал тела погибших в Нагорном Карабахе армянских солдат: видео
Азербайджан показал тела погибших в Нагорном Карабахе армянских солдат: видеоДругие страны
Война в Карабахе: наемники рассказали, сколько им платят
Война в Карабахе: наемники рассказали, сколько им платятДругие страны
Армения и Азербайджан атаковали друг друга, в Нагорном Карабахе идут бои
Армения и Азербайджан атаковали друг друга, в Нагорном Карабахе идут боиДругие страны
Войну за Нагорный Карабах может остановить Россия – Макрон
Войну за Нагорный Карабах может остановить Россия – МакронЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять