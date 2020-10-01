В Нагорном Карабахе сбили два самолета и вертолет Азербайджана – Минобороны Армении

В Нагорном Карабахе, где продолжаются боевые действия между Азербайджаном и Арменией, сбили два самолета азербайджанских ВВС. Также был сбит азербайджанский вертолет, который упал на подконтрольной армянам территории.
Об этом 1 октября в своем Facebook сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
"1 октября подразделения ПВО Армии Армении сбили 1 самолет и еще 1 вертолет на южном и юго-восточном направлении. Сбитый вертолет упал в зоне контроля Сил обороны", – написала Степанян.
Позже она добавила, что "еще один самолет врага сбит в воздушном пространстве" Карабаха.
Выжили ли азербайджанские пилоты, не сообщается.
Напомним, что последнее обострение в Нагорном Карабахе началось утром 27 сентября – Азербайджан сообщил о массированных обстрелах со стороны Армении по всей линии соприкосновения. После этого Украина поддержала территориальную целостность Азербайджана, а украинцев попросили воздержаться от поездок в Армению, Азербайджан и Нагорный Карабах.
Тем временем азербайджанский президент Ильхам Алиев выразил готовность остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, но главным условием для обеспечения мира он назвал отведение войск Армении из региона.
Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк