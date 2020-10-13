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В Нагорном Карабахе возросло число погибших мирных жителей (фото)

13 октября, 02:19

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Из-за конфликта между Арменией и Азербайджаном гибнут мирные жители

В Карабахском конфликте, который возник между Арменией и Азербайджаном, с начала эскалации погиб 31 мирный житель.

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Об этом в Twitter заявил защитник прав человека так называемой "Нагорно-Карабахской республики" Артак Бегларян.

"За последние дни в больнице скончались трое раненых мирных жителей. Также мои сотрудники сегодня сообщили о трех новых незарегистрированных смертях среди гражданского населения", – написал Бегларян.

Ранее было известно о 25 погибших жителях в Нагорном Карабахе.

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К слову, конфликт в Нагорном Карабахе начался 27 сентября. 10 октября после переговоров в Москве главы МИД Армении и Азербайджана договорились о гуманитарном перемирии, но уже на следующий день стороны заявили о срыве перемирия.

Также мы писали о том, что в Иране заявили, что возобновление боевых действий между Азербайджаном и Арменией может перерасти в масштабную региональную войну.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения жертвы нагорный карабах
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