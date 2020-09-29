В Нагорном Карабахе заявили о 84 погибших военных

За последние два дня в зоне карабахского конфликта погибли 84 военных Нагорного Карабаха.

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Об этом сообщает так называемое "Министерство обороны" Нагорного Карабаха, передает Al Jazeera.

По словам "президента" Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, по итогам двух дней боев ни одна из сторон не получила тактического преимущества. Также он отметил, что необходимо быть готовыми к длительным боевым действиям.

"Тактических преимуществ ни у кого нет, ни мы, ни противник не потеряли и не заняли какие-либо важные позиции. Но мы нанесли противнику серьезные потери, как в живой силе, так и технике", – сказал Арутюнян.

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По его словам, Азербайджан задействовал все имеющееся вооружение. Арутюнян подчеркнул, что для страны приоритетом остается безопасность.

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К слову, сирийские боевики подтвердили, что Турция завербовала их и отправила в Азербайджан участвовать в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе.

Также новости "Сегодня" писали о том, что глава ООН Антониу Гутерреш обращается к лидерам Азербайджана и Армении из-за боевых действий в Нагорном Карабахе.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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