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В Нагорный Карабах прибыл личный друг Путина – СМИ

29 сентября, 16:37

Денис Беспалов Денис Беспалов

Мирные жители восприняли приезд Кочаряна, как сигнал, что армянские военные останутся в регионе

В Нагорный Карабах, где сейчас идут боевые действия, прибыл первый "президент" непризнанной республики и личный друг российского президента Владимира Путина Роберт Кочарян.

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Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Как сообщается, Кочарян находится в "столице" непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" Степанакерте.

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Мирные жители восприняли его приезд, как сигнал, что "армянские военные окажут жесткое сопротивление агрессии Азербайджана", утверждает источник. В связи с этим якобы увеличился поток добровольцев, едущих на фронт.

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Ранее Турция заявила, что готова помочь Азербайджану в войне за Нагорный Карабах.

Более подробно о ситуации в регионе читайте в материале: "Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности".

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Россия Азербайджан Армения нагорный карабах
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