В Нагорный Карабах прибыл личный друг Путина – СМИ

В Нагорный Карабах, где сейчас идут боевые действия, прибыл первый "президент" непризнанной республики и личный друг российского президента Владимира Путина Роберт Кочарян.
Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
Как сообщается, Кочарян находится в "столице" непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" Степанакерте.
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Мирные жители восприняли его приезд, как сигнал, что "армянские военные окажут жесткое сопротивление агрессии Азербайджана", утверждает источник. В связи с этим якобы увеличился поток добровольцев, едущих на фронт.
Ранее Турция заявила, что готова помочь Азербайджану в войне за Нагорный Карабах.
Более подробно о ситуации в регионе читайте в материале: "Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности".
Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах
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