В Нидерландах разрешат детскую эвтаназию

В Нидерландах намерены принять новые правила проведения эвтаназии, теперь ее разрешат проводить для неизлечимо больных детей в возрасте от года до 12 лет.

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Об этом сообщает BBC.

Министр здравоохранения страны Хуго де Йонге заявил, что новые правила примут уже в этом году, и они избавят некоторых детей от невыносимых страданий.

Следует отметить, что сейчас в Нидерландах разрешена эвтаназия детей от 12 лет, а также младенцев до года.

Вопрос же о том, разрешать ли эвтаназию для детей до 12 лет обсуждался на протяжении многих месяцев – против него выступали консервативные христианские партии.

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В то же время многие врачи и родители неизлечимо больных детей, которые умрут в ближайшее время, говорили о необходимости изменений правил.

Как сообщает издание, изменение правил затронет от пяти до десяти детей в год. Эвтаназия будет разрешена при согласии родителей и как минимум двух врачей, если ребенок испытывает "невыносимые страдания".

Напомним, в Нидерландах отправили в суд дело против врача за нарушение процедуры эвтаназии, он помог уйти из жизни 74-летней женщине, которая жила в доме престарелых и была больна старческим слабоумием.

Мы также сообщали, что во Франции неизлечимо больной хотел умереть в прямом эфире, но Facebook его забанил.

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