В Нигерии подросток-смертник подорвал себя в толпе: есть погибшие

Во время взрыва погибло три человека

В субботу, 19 декабря, в Нигерии девочка-подросток подорвала себя в толпе, в результате погибло минимум три человека.

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Об этом сообщает АFP.

"Мы эвакуировали с места три трупа и двух серьезно раненых человек", - сообщил гуманитарный работник.

Отмечается, что нападение произошло в городе Кондуга, девушка взорвала себя возле дома местного главы. Что стало причиной такого поведения подростка – неизвестно.

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В СМИ сообщают, что в регионе уже не впервые орудуют террористы-смертники с "Боко Харам", они выбирают легкие цели для атак – мечети, рынки и автобусные станции. Кроме того, они часто используют молодых женщин для осуществления задуманного.

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Ранее мы сообщали, что возле здания регионального управления ФСБ РФ в Карачаево-Черкесии произошел взрыв, предположительно, его осуществил смертник, ранены два человека.

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