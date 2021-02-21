В Нигерии разбился военный самолет (видео)

Погибли шесть человек

В Нигерии, недалеко от международного международного аэропорта Ннамди Азикиве Абуджи, разбился самолет King Air 350, он принадлежал ВВС Нигерии.

Реклама

Об этом сообщает местное издание Vanguard.

Самолет вылетел из Абуджи в 10:33 по Гринвичу. Он направлялся в Минну.

На борту находились 6 человек, включая двух членов экипажа. Все люди, что были на борту – погибли. На место сразу же прибыли спасатели, чтобы ликвидировать возгорание.

Директор по связям с прессой и общественностью Федерального министерства авиации Джеймс Одауду подтвердил факт инцидента.

Реклама

СМИ сообщают, что причиной стала неисправность двигателя.

Ранее мы сообщали, что в Бразилии в авиакатастрофе погиб президент клуба четвертого бразильского дивизиона "Пальмас" Лукас Мейер.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама