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В Нигерии разбился военный самолет (видео)

21 февраля, 14:46

Виктория Барановская Виктория Барановская

Погибли шесть человек

В Нигерии, недалеко от международного международного аэропорта Ннамди Азикиве Абуджи, разбился самолет King Air 350, он принадлежал ВВС Нигерии.

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Об этом сообщает местное издание Vanguard.

Самолет вылетел из Абуджи в 10:33 по Гринвичу. Он направлялся в Минну.

На борту находились 6 человек, включая двух членов экипажа. Все люди, что были на борту – погибли. На место сразу же прибыли спасатели, чтобы ликвидировать возгорание.

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Директор по связям с прессой и общественностью Федерального министерства авиации Джеймс Одауду подтвердил факт инцидента.

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СМИ сообщают, что причиной стала неисправность двигателя.

Ранее мы сообщали, что в Бразилии в авиакатастрофе погиб президент клуба четвертого бразильского дивизиона "Пальмас" Лукас Мейер.

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Нигерия крушение самолет авиакатастрофа
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