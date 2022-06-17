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В Норвегии активист положил в гроб Путина (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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17 июня, 01:59
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Мужчина оригинально пожелал российскому президенту смерти
Активист из Норвегии поиздевался над чучелом Путина/Фото: коллаж: "Сегодня"
Активист из Норвегии поиздевался над чучелом Путина/Фото: коллаж: "Сегодня"

Норвежский активист оригинально выразил свою ненависть президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

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"Норвежский активист прокатил по городу чучело путина в гробу. Надпись на табличке означает: "Положите его туда как можно скорее", — говорится в сообщении.

Самый большой страх Путина

Психолог Дмитрий Попов заявил, что президент РФ Владимир Путин боится всех, поэтому пытается избавиться от неугодных. Российский диктатор испугался даже якутского шамана. Психолог вспомнил историю с Александром Габышевым, который несколько раз пытался организовать поход в Москву, чтобы "выгнать" Путина из Кремля. После этого шамана отправили на принудительное лечение.

"Владимир Путин, я так думаю, боится не только шамана – он боится всех, иначе бы не сидел в этом бункере трехсотметровом или сколько там метровом в какой-то горе, которая еще защищена всеми самыми современными, если такие в России есть, конечно, системами ПВО и прочим железом. Дело в том, что у Путина, как и у всех диктаторов, очень критическое отношение к собственной безопасности. Несмотря на то, что 13 шаманов обеспечивают его "энергетическим куполом", который никому никогда нигде не пробить. Но он же понимает, что 90 процентов страны находятся в глубокой, как вы говорили... маты можно употреблять сейчас? Ну, в общем, в глубокой точке человеческого организма находятся 90 процентов населения России. Естественно, часть из них может быть недовольна, естественно, часть из них может прийти и спросить: "Уважаемый, царь, президент, господин, а почему мы так плохо живем, а вы так живете хорошо?" Поэтому он боится всех. И естественно, если человек, который называет себя каким-то там шаманом или человеком, у которого есть какие-то сверхъестественные способности (а может, за ним идет дух какого-то там человека или дух какого-то там стихийного явления), конечно, его надо срочно в "Матросскую тишину", пусть нары полирует и там себе колдует в камере-одиночке", — сказал психолог.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что у Путина вдруг заговорили о мире в Украине на фоне масштабной помощи Запада. Также мы писали, что Путин планировал напасть на Европу в 2027 году.

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Защитил Киев от диверсантов... Роман Собкив – майор антитеррористического спецподразделения «Омега» Нацгвардии. Вместе с подчиненными в течение девяти дней эффективно противодействовал десанту оккупантов, многократно пытавшемуся высадиться в Киеве и на окраинах. Погиб в бою с превосходящими силами противника, но задержал врага. Герой Украины. Посмертно.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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