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В Норвегии пропавших без вести в результате оползня признали погибшими

6 января, 02:01

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Со дня происшествия прошло уже шесть дней

В Норвегии трех людей, которые пропали без вести после оползня, признали погибшими. Общее число жертв достигло 10.

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Об этом пишет DW.

"Трое лиц, которые до сих пор считались пропавшими без вести теперь считаются погибшими, вследствие чего общее число жертв трагического происшествия достигло десяти", – говорится в сообщении.

По словам спасателей, они уже осмотрели все места, где можно было найти тех, кто выжил в результате оползня. Однако со дня происшествия прошло уже шесть дней и тех, кого не нашли, признали погибшими.

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Напомним, в Норвегии, юг которой в последние дни года засыпали снегопады, сошел оползень, разрушивший много домов, а десятки людей пострадали и пропали без вести.

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Грязевой поток обрушился на жилой район в деревне Аск, находящейся в коммуне Еррум недалеко от столицы страны Осло. Было снесено около 14 зданий.

На месте трагедии образовался огромный котлован с руинами домов на дне.

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Норвегия оползень Осло
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