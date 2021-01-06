В Норвегии пропавших без вести в результате оползня признали погибшими

Со дня происшествия прошло уже шесть дней

В Норвегии трех людей, которые пропали без вести после оползня, признали погибшими. Общее число жертв достигло 10.

Реклама

Об этом пишет DW.

"Трое лиц, которые до сих пор считались пропавшими без вести теперь считаются погибшими, вследствие чего общее число жертв трагического происшествия достигло десяти", – говорится в сообщении.

По словам спасателей, они уже осмотрели все места, где можно было найти тех, кто выжил в результате оползня. Однако со дня происшествия прошло уже шесть дней и тех, кого не нашли, признали погибшими.

Напомним, в Норвегии, юг которой в последние дни года засыпали снегопады, сошел оползень, разрушивший много домов, а десятки людей пострадали и пропали без вести.

Реклама

Грязевой поток обрушился на жилой район в деревне Аск, находящейся в коммуне Еррум недалеко от столицы страны Осло. Было снесено около 14 зданий.

На месте трагедии образовался огромный котлован с руинами домов на дне.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама