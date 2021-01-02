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В Норвегии растет количество жертв оползня

2 января, 20:55

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Пропавшими без вести числятся семь человек

В Норвегии спасатели обнаружили в субботу, 2 января, в районе сошедшего три дня назад оползня тела еще двух человек. На данный момент известно о троих погибших.

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Об этом сообщает местное издание NRK.

Без вести пропавшими после глиняного оползня, который снес центральную часть деревни Аск в 30 километрах от Осло, числятся семеро человек.

Спасатели рассчитывают, что под завалами еще удастся обнаружить живых людей.

Напомним, в Норвегии, юг которой в последние дни года засыпали снегопады, сошел оползень, который разрушил много домов, а десятки людей пострадали и пропали без вести.

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Грязевой поток обрушился на жилой район в деревне Аск, которая находится в коммуне Еррум недалеко от столицы страны Осло, было снесено не менее 14 зданий.

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На месте трагедии образовался огромный котлован с руинами домов на дне.

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Норвегия жертвы оползень
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