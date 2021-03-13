В Норвегии у троих медиков появились тромбы после вакцины AstraZeneca

Всех, кто принимал это лекарство за последние пару недель, просят проверить кожу на предмет наличия синих пятен

В Норвегии, которая уже приостановила использование вакцины от коронавируса производства AstraZeneca, после иммунизации этим препаратом троих медработников госпитализировали из-за образования тромбов.

Реклама

Об этом сообщает издание Aftenposten.

Первые два медика средних лет попали в больницу 12 марта, еще один – на следующий день. Когда именно они получили вакцину, не указывается, но известно, что это случилось недавно.

Читайте также: Третья волна пандемии не за горами: Норвегия усиливает карантин

Фармрегулятор королевства, Норвежское агентство по лекарственным препаратам, проверяет наличие связи между случившимся и действием вакцины.

Реклама

"Мы пока не можем точно сказать о связи вакцины с образованием тромбов", – отметил представитель агентства Сигурд Хортемо.

Предварительно причиной образования тромбов может быть снижение количества тромбоцитов, но о таком побочном эффекте применения вакцины AstraZeneca ничего не известно.

В тренде Италия введет жесткий локдаун на Пасху – запретят выходить из дому

На этом фоне всех норвежцев в возрасте до 50 лет, вакцинированных этим препаратом за последние две недели, попросили уделять особое внимание состоянию своего здоровья, а при появлении характерных признаков – усиления болевых ощущений и образование синих пятен на коже – обращаться к врачу.

Отмечается также и другой случай – через 10 дней после получения одной дозы вакцины AstraZeneca женщина-медработник возрастом до 30 лет из коммуны Тюнсет на юге Норвегии скончалась от кровоизлияния в мозг.

При этом официально связь ни одного летального случая среди вакцинированных людей с иммунизацией доказать не удалось.

Реклама

Напомним, что из-за слухов об образовании тромбов после использования вакцины AstraZeneca на сегодняшний день ее временно прекратили применять в не менее 14 странах мира.

Также смотрите, как в Норвегии объяснили смерти среди пожилых людей, которые приняли вакцину Pfizer/BioNTech:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама