В новой партии вакцины Moderna нашли посторонние вещества

Американский производитель начал расследование появления неизвестных примесей в своей вакцине против коронавируса

В Японии приостановили использование вакцины Moderna / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В новой партии вакцины против коронавируса американской компании Moderna обнаружены посторонние вещества. Это произошло через несколько дней после того, как примеси обнаружили в центрах вакцинации в пяти префектурах – Айти, Гифу, Ибараки, Сайтама и Токио.

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Теперь примеси неизвестного вещества нашли в Moderna в Окинаве, о чем сообщается на сайте префектуры.

В Японии приостановили использование вакцины Moderna / Фото Reuters

Сообщается, что неизвестное вещество обнаружили в медцентре города Наха. К этому моменту успели сделать прививку Moderna из этой партии 400 японцам. После обнаружения проблемы вакцинацию приостановили.

Расследование

Американский производитель препарата пообещал начать расследование по этим фактам. До получения его результатов в Японии прекращено использование около 1,63 миллиона доз Moderna, закупленной правительством для вакцинации населения.

Побочные эффекты