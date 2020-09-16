В Новой Зеландии школьный автобус врезался в поезд

В Новой Зеландии, где недавно 19 дней искали туристов, заблудившихся в тумане, произошло крупное ДТП.
Школьный автобус врезался в поезд. Авария произошла, когда учеников везли на занятия.
В результате женщина, водитель автобуса, погибла на месте. Еще 40 человек пострадали. Один из них – тяжело, его зажало в автобусе. В целом госпитализировали шестерых пассажиров, остальных отправили на амбулаторное лечение.
Почему произошла авария, пока неизвестно.
Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как в Шотландии пассажирский поезд сошел с рельсов. Это случилось неподалеку поселка Стонхейвен. Тогда погибли три человека и шесть получили ранения разной степени тяжести. Травмированных госпитализировали.
Местные власти допускают, что на инцидент могла повлиять плохая погода, которая наблюдалась в регионе.
Ранее в американском городе Бостон поезд метро сошел с рельсов. Причиной является авария на одной из линий подземки между станциями Фенуэй и Кенмор. В результате инцидента десять человек получили травмы.
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