В Новой Зеландии школьный автобус врезался в поезд

В Новой Зеландии, где недавно 19 дней искали туристов, заблудившихся в тумане, произошло крупное ДТП.

Реклама

Школьный автобус врезался в поезд. Авария произошла, когда учеников везли на занятия.

В результате женщина, водитель автобуса, погибла на месте. Еще 40 человек пострадали. Один из них – тяжело, его зажало в автобусе. В целом госпитализировали шестерых пассажиров, остальных отправили на амбулаторное лечение.

Почему произошла авария, пока неизвестно.

В тренде Российский активист Тесак покончил с собой в тюрьме: какое послание он оставил

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как в Шотландии пассажирский поезд сошел с рельсов. Это случилось неподалеку поселка Стонхейвен. Тогда погибли три человека и шесть получили ранения разной степени тяжести. Травмированных госпитализировали.

Реклама

Местные власти допускают, что на инцидент могла повлиять плохая погода, которая наблюдалась в регионе.

Ранее в американском городе Бостон поезд метро сошел с рельсов. Причиной является авария на одной из линий подземки между станциями Фенуэй и Кенмор. В результате инцидента десять человек получили травмы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама