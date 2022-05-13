В ОАЭ умер один из богатейших президентов мира. Что о нем известно

Министерство по делам президента ОАЭ объявило в стране официальный траур на 40 дней

Шейх Халифа ибн Заид Аль Нахайян / Коллаж "Сегодня"

Президент Объединённых Арабских Эмиратов шейх Халифа ибн Заид Аль Нахайян скончался сегодня, 13 мая. Ему было 73 года. У главы государства была продолжительная болезнь, а пост президента он занимал с 2004 года.

Об этом сообщило информационное агентство WAM.

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Что известно про президента ОАЭ

Глава ОАЭ владел состоянием в 15 млрд долларов и считался одним из богатейших людей в мире по данным журнала Forbes.

Халифа ибн Заид аль Нахайян курировал инвестиционный фонд Abu Dhabi Investment Authority, капитализация которого, по разным оценкам, доходила до 875 млрд долларов в 2008 году.

После смерти отца стал вторым президентом Объединённых Арабских Эмиратов. Политику его правления оценивают как прозападную, ориентированную на проведение реформ.

В конце января 2014 года Халифа ибн Заид Аль Нахайян перенёс инсульт.

Министерство по делам президента ОАЭ объявило в стране официальный траур на 40 дней.

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