В ОДКБ назвали два условия для оказания помощи Армении в войне с Азербайджаном

Россия один из участников ОДКБ, но не спешит на помощь Армении

Армения уже готова позвать на помощь Россию, которая является членом ОДКБ. Однако в Организации Договора коллективной безопасности отмечают, что союзная помощь будет оказана, если Азербайджан нападет непосредственно на армянскую территорию.

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Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, передает Интерфакс.

Он назвал два условия, при которых может быть активирована опция помощи союзных государств.

"Первое – это когда создаются реальные угрозы для безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности любого государства-члена ОДКБ. Тогда оно вправе обратиться в ОДКБ, приводится в действие механизм консультаций межгосударственных, в том числе экстренных, и оказывается необходимая помощь или поддержка этому государству по его запросу. Второй такой случай – в случае агрессии, то есть военного нападения. Это рассматривается как агрессия против всех наших государств, и в этом случае также по запросу нашей страны объекту агрессии незамедлительно оказывается всяческая помощь, в том числе военная. В таких случаях запускается режим реагирования ОДКБ", – объяснил Зась.

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Напомним, что в ОДКБ входят Армения, Россия, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан. Примечательно, что Азербайджан тоже был участником организации, но в 1999 году вышел оттуда.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно Армения заявляла, что готова к российским миротворцам в Карабахе. Однако в Кремле отметили, что для этого нужно решение обеих сторон конфликта – Азербайджана и Армении. В то же время президент РФ Владимир Путин объяснил, почему Россия не вступилась за Армению.

Видео: Пул №3/Telegram

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