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В ООН обвинили Иран в сокрытии обстоятельств крушения самолета МАУ

24 февраля, 04:25

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Иран так и не ответил на поставленные ему вопросы

Иран намеренно скрыл обстоятельства крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в начале 2020 года.

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Об этом заявила специальная докладчица ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Калламар, передает DW.

По ее мнению, складывается ощущение, что несоответствия в официальных заявлениях иранских властей специально должны были "создать максимальную путаницу и минимальную ясность".

Калламар также рассказала о письме с вопросами, которое она направила в Тегеран еще в декабре прошлого года, и на которое правительство Ирана ей до сих пор не ответило.

Она напомнила, что Иран одной из причин сбивания украинского самолета назвал смещение позиции радиолокационной станции военных, но так не назвал причин такого изменения позиции.

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Кроме того, Иран так и не пояснил, почему перед атакой не были проверены размеры и летные характеристики цели.

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Докладчица ООН также обвинила иранские власти в том, что на место катастрофы допустили мародеров, а затем там все убрали, не дав возможности родным погибших получить предметы, принадлежавшие жертвам катастрофы.

Пассажирский лайнер МАУ, на борту которого находились 176 человек, в том числе 11 украинских граждан, был сбит во время вылета из Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Напомним, ранее Военная прокуратура Ирана заявила о завершении расследования катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", пообещав, что дело скоро передадут в суд.

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Иран крушение самолет ООН МАУ
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