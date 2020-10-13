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В ООН подсчитали число умерших от голода в 2020 году

13 октября, 23:56

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В 2020 году от голода умерли 7 миллионов человек

Для предотвращения голода в условиях кризиса, который возник из-за пандемии COVID-19, Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) должна будет собрать 6,8 миллиардов долларов в течение полугода.

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Об этом сообщает FMT News.

ВПП, которая на прошлой неделе была удостоена Нобелевской премии мира за свои усилия по предотвращению использования голода в качестве оружия войны и конфликтов, заявила, что к настоящему времени собрала 1,6 миллиарда долларов США.

По словам исполнительного директора ВПП Дэвида Бисли, в 2020 году от голода умерли 7 миллионов человек. Он отметил, что пандемия COVID-19, которая может удвоить голод во всем мире, унесла еще 1 миллион жизней.

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Вторая за два дня: в США фармкомпания остановила испытания вакцины от COVID-19

Из-за коронавируса уровень смертности может быть в несколько раз больше.

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Ранее мы писали о том, что в Украине большинство умерших от COVID-19 имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.

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смерть ООН голод пандемия ВПП
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