Пора снимать маски? В ООН рассказали, как погода и воздух влияют на COVID-19

Коронавирус дольше сохраняет жизнеспособность при низких температурах, но отказываться от масок при потеплении не стоит, поскольку динамика его распространения связана в первую очередь с мерами предосторожности, а не с метеорологическими факторами.

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Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации ООН о влиянии погоды и качества воздуха на пандемию COVID-19.

По мнению экспертов в области наук о Земле, медицины и общественного здравоохранения, динамика распространения коронавируса в 2020 году и в начале 2021 года была обусловлена в первую очередь мерами предосторожности (ношение масок и ограничение поездок), а не метеорологическими факторами.

"На нынешнем этапе данные не подтверждают, что метеорологические факторы и факторы качества воздуха могут быть основанием для ослабления правительственных мер, направленных на снижение темпов распространения инфекции", – заявил один из руководителей группы экспертов из Университета Джона Хопкинса в США.

Он уточнил, что в первый год пандемии волны инфекции были и в теплое время года и в теплых регионах, поэтому нет никаких гарантий, что это не повторится этой весной и летом.

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"Некоторые лабораторные исследования вируса, вызывающего COVID-19, показали, что вирус дольше сохраняет жизнеспособность в холодных, сухих условиях и при низком уровне ультрафиолетового излучения. Однако эти исследования не показали, что метеорологические факторы оказывают прямое влияние на темпы передачи вируса", - говорится в докладе.

В то же время если COVID-19 останется еще на несколько лет, то он вероятно со временем станет сезонным заболеванием и будет подчиняться тем же правилам, что и грипп, пик заболеваемости которым приходится на осенне-зимний период.

Что касается влияния качества воздуха на пандемию, то пока также нет однозначных выводов. Так, по некоторым данным, плохое качество воздуха повышает уровень смертности от COVID-19, но не влияет на распространение вируса.

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