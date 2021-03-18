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Пора снимать маски? В ООН рассказали, как погода и воздух влияют на COVID-19

18 марта, 05:42

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Со временем коронавирус может стать сезонным заболеванием

Коронавирус дольше сохраняет жизнеспособность при низких температурах, но отказываться от масок при потеплении не стоит, поскольку динамика его распространения связана в первую очередь с мерами предосторожности, а не с метеорологическими факторами.

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Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации ООН о влиянии погоды и качества воздуха на пандемию COVID-19.

По мнению экспертов в области наук о Земле, медицины и общественного здравоохранения, динамика распространения коронавируса в 2020 году и в начале 2021 года была обусловлена в первую очередь мерами предосторожности (ношение масок и ограничение поездок), а не метеорологическими факторами.

"На нынешнем этапе данные не подтверждают, что метеорологические факторы и факторы качества воздуха могут быть основанием для ослабления правительственных мер, направленных на снижение темпов распространения инфекции", – заявил один из руководителей группы экспертов из Университета Джона Хопкинса в США.

Он уточнил, что в первый год пандемии волны инфекции были и в теплое время года и в теплых регионах, поэтому нет никаких гарантий, что это не повторится этой весной и летом.

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"Некоторые лабораторные исследования вируса, вызывающего COVID-19, показали, что вирус дольше сохраняет жизнеспособность в холодных, сухих условиях и при низком уровне ультрафиолетового излучения. Однако эти исследования не показали, что метеорологические факторы оказывают прямое влияние на темпы передачи вируса", - говорится в докладе.

В то же время если COVID-19 останется еще на несколько лет, то он вероятно со временем станет сезонным заболеванием и будет подчиняться тем же правилам, что и грипп, пик заболеваемости которым приходится на осенне-зимний период.

Что касается влияния качества воздуха на пандемию, то пока также нет однозначных выводов. Так, по некоторым данным, плохое качество воздуха повышает уровень смертности от COVID-19, но не влияет на распространение вируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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