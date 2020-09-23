В оппозиции инаугурацию Лукашенко сравнили с воровской сходкой

Церемония происходила под охраной ОМОНа, в обстановке тайны и секретности

Тайная инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко больше напоминает воровскую сходку, чем официальную торжественную церемонию. Об этом заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко, сообщает Telegram-канала TUT.BY.

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"Сегодня мы стали свидетелем беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации", – отметил он.

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Оппозиционер подчеркнул что инаугурация происходила под охраной ОМОНа, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников.

"Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе. Очевидно, что Александр Лукашенко президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников", - заявил Латушко.

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По его словам, у Лукашенко был шанс уйти.

"Дьявольская жажда власти и параноидальный страх заставили его в очередной раз нарушить Закон. С сегодняшнего дня он больше не президент Республики Беларусь. Он просто глава ОМОНа, который без знаков различия орудует на улицах Беларуси и кучки бюрократов. Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он теперь никто. Досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира", – заявил он.

Как известно, до последнего момента не было известно, когда состоится инаугурация Лукашенко. С утра президентский кортеж проследовал во Дворец Независимости.

Видео: TUT.by

Все подробности в спецтеме Инаугурация Лукашенко

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