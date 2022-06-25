В Осло произошла стрельба в ночном клубе: есть погибшие и раненые

Восемь человек в больнице, некоторые из них тяжело ранены

В Осло произошла стрельба в ночном клубе. Коллаж "Сегодня"

Два человека погибли и 14 получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе в столице Норвегии Осло.

Об этом пишет NRK.

Реклама

Подробности

Инцидент произошел в London pub, популярном гей-баре в центре города.

Журналист Олав Реннеберг стал свидетелем происшествия. По его словам, "пришел мужчина с сумкой, взял пистолет и начал стрелять".

Восемь человек в больнице, некоторые из них тяжело ранены. Еще шесть получили легкие ранения и получают помощь в отделении неотложной помощи. Подозреваемый был задержан вскоре у места происшествия, мотив его пока неясен.

Реклама

Полиция предполагает, что за инцидентом может стоять несколько человек.

Ранее в торговом центре ночью с пятницы на субботу в городе Гайленд штата Калифорния произошла стрельба. Один человек погиб, еще восемь – ранены в результате стрельбы, которую устроили участники вечеринки в торговом центре. Полиция прибыла на вызов, застав большую толпу возле кальянной в торговом центре.

Погибшего полиция обнаружила на улице у входа. Потом – еще восемь раненых, которых доставили в местные больницы.

Реклама

Напомним, в Харькове произошла стрельба в районе Холодной Горы. Неизвестный мужчина открыл огонь из автомата. На задержание злоумышленника оперативно были направлены полицейские полка полиции особого назначения, управления уголовного розыска, территориального подразделения. При задержании правонарушитель был обезврежен.