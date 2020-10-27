В Пакистане произошел взрыв в школе: 7 погибших и десятки раненых (фото)

В Пакистане в городе Пешавар на севере страны произошел взрыв в религиозной школе. По данным местных властей, семь человек погибли и по меньшей мере 70 получили ранения.
Об этом сообщает CNN.
В полиции Пешавара сообщили, что взрыв произошел во время первой утренней лекции. На территории работают спасательные службы и команда по обезвреживанию бомб.
Ранее сообщалось, что в Пакистане в городе Карачи произошло вооруженное нападение на крупнейшую фондовую биржу страны. В результате инцидента погибли люди.
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