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В Пакистане произошел взрыв в школе: 7 погибших и десятки раненых (фото)

27 октября, 09:35

Денис Беспалов Денис Беспалов

Взрыв произошел во время первой утренней лекции

В Пакистане в городе Пешавар на севере страны произошел взрыв в религиозной школе. По данным местных властей, семь человек погибли и по меньшей мере 70 получили ранения.

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Об этом сообщает CNN.

Взрыв в Пакистане. Фото: REUTERS/AS

Взрыв в Пакистане. Фото: REUTERS/AS

В полиции Пешавара сообщили, что взрыв произошел во время первой утренней лекции. На территории работают спасательные службы и команда по обезвреживанию бомб.

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Взрыв в Пакистане. Фото: REUTERS/AS

Взрыв в Пакистане. Фото: REUTERS/AS

Ранее сообщалось, что в Пакистане в городе Карачи произошло вооруженное нападение на крупнейшую фондовую биржу страны. В результате инцидента погибли люди.

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Пакистан взрыв школа
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