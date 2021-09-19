В Париже спустя два года после пожара начинают реставрацию Нотр-Дама

Технические укрепительные работы в Нотр-Дам-де-Пари уже завершены

Технические укрепительные работы в Нотр-Дам-де-Пари завершены / Фото: Коллаж: Сегодня

В Париже спустя два года после пожара готовы к реставрации Нотр-Дама. Поврежденные части здания уже укрепили гигантскими деревянными каркасами.

Об этом сообщает Reuters.

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Технические укрепительные работы в Нотр-Дам-де-Пари завершены, что позволяет начать основную реставрацию собора.

Поврежденные части здания укрепили гигантскими деревянными каркасами в форме арки. Далее специалисты будут работать над восстановлением прежнего вида собора, в том числе 96-метрового шпиля, спроектированного еще в середине 1800-х годов.

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Ожидается, что восстановительные работы начнутся в ближайшие месяцы после проведения тендера компаний-исполнителей. До этого, в сентябре начнется очистка внутренних стен и полов здания.

Эксперты сообщают о возможности разрушения Нотр-Дама

Есть вероятность, что следующий этап восстановления сгоревшего во Франции собора Парижской Богоматери может вызвать его разрушение.

"Нотр-Дам до сих пор в опасности", – заявил уполномоченный правительства Франции по восстановлению собора, генерал Жан-Луи Жоржелен в интервью французским СМИ.

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По его словам, успокаиваться пока рано. Он хоть и настроен в целом оптимистично, однако отметил, что надо внимательно следить за состоянием свода здания.

Напомним, что 15 апреля 2019 года в районе шпиля собора Нотр-Дам, где проводились реставрационные и ремонтные работы, вспыхнул сильный пожар. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и 92-метровый шпиль, который упал на каменный свод и догорал затем на полу собора.

Первая служба в храме после произошедшего состоялась только 12 апреля 2020 года.