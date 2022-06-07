В Пентагоне раскрыли детали новой встречи "Рамштайн-3"

Встреча состоится 15 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

Ллойд Остин созывает встречу "Рамштайн". Фото: коллаж "Сегодня"

Министр обороны США Ллойд Остин созывает встречу представителей Контактной группы по обороне Украины. Третье заседание состоится 15 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Об этом сообщает Пентагон.

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На встрече планируется обсудить потребности Вооруженных сил Украины в вооружении и боеприпасах для противостояния полномасштабной агрессии РФ.

Вводное слово главы Минобороны США ожидается в 15:00, а пресс-конференция с Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли – в 18:45 по центральноевропейскому времени.

К слову, Украина также получила приглашение на участие в заседании Североатлантического совета на уровне министров обороны, которое состоится 15-16 июня в Брюсселе.

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Встреча в "Рамштайне" прошла успешно: Резников показал "новое вооружение" для Украины

Встреча глав Минобороны более 40 стран на немецкой авиабазе "Рамштайн", где обсуждали вопросы о помощи Украине с вооружением, прошла успешно. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

"Я благодарен главе Пентагона Ллойду Остину за его лидерство в формате "Рамштайн", к которому присоединилось больше стран. На следующей встрече я ожидаю сообщить о результатах использования систем, которые сегодня обсуждали партнеры, которые должны изменить игру на поле боя!" – написал он.

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