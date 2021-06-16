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В Перу избрали нового президента

16 июня 2021 0:56

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

C начала подсчета голосов с небольшим перевесом лидировала оппонентка избранного Кастильо, перелом произошел после обработки бюллетеней в селах

Педро Кастильо

Педро Кастильо / Фото: REUTERS/Sebastian Castaneda

В Перу по результатам подсчета местным Центризбиркомом (ONPE) голосов во втором туре выборов президента победил представитель леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо.

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Об этом свидетельствуют данные подсчета 100% голосов в Twitter ЦИК Перу.

За Кастильо отдали голоса чуть более 50% избирателей, а его оппонентка Кейко Фухимори из ультраправой "Народной силы" получила 49,87% голосов – разрыв между ними составил чуть более 44 тыс. голосов.

Следует отметить, что с начала подсчета голосов с небольшим перевесом лидировала Фухимори, перелом произошел после обработки бюллетеней в сельской местности.

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Педро Кастильо должен вступить в должность 28 июля, срок полномочий президента в Перу – пять лет.

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Напомним, в начале июня Кабинет министров Украины одобрил соглашение с правительством Перу о взаимной отмене виз для краткосрочного пребывания граждан.

Мы также писали, что парламент Косово избрал президентом страны кандидата от левонационалистического движения "Самоопределение", экс-спикера Вьосу Османи.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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