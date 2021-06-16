В Перу избрали нового президента

Педро Кастильо / Фото: REUTERS/Sebastian Castaneda
В Перу по результатам подсчета местным Центризбиркомом (ONPE) голосов во втором туре выборов президента победил представитель леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо.
Об этом свидетельствуют данные подсчета 100% голосов в Twitter ЦИК Перу.
За Кастильо отдали голоса чуть более 50% избирателей, а его оппонентка Кейко Фухимори из ультраправой "Народной силы" получила 49,87% голосов – разрыв между ними составил чуть более 44 тыс. голосов.
Следует отметить, что с начала подсчета голосов с небольшим перевесом лидировала Фухимори, перелом произошел после обработки бюллетеней в сельской местности.
Педро Кастильо должен вступить в должность 28 июля, срок полномочий президента в Перу – пять лет.
Напомним, в начале июня Кабинет министров Украины одобрил соглашение с правительством Перу о взаимной отмене виз для краткосрочного пребывания граждан.
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