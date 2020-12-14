Впервые в мире от COVID-19 умер глава государства

Премьер-министр расположенного на юге Африки Королевства Эсватини Мандвуло Амброузе Дламини стал первым мировым лидером, умершим от COVID-19, через две недели после того, как его срочно доставили в больницу в ЮАР.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

52-летний Дламини получил положительный результат тест на коронавирус в середине ноября, но уверял, что чувствует себя хорошо, а болезнь протекает бессимптомно.

Однако две недели назад его состояние резко ухудшилось, и он был доставлен из крошечного Королевства Эсватини (бывший – Свазиленд) в больницу в соседней Южно-Африканской Республике.

"Его Величества приказали мне проинформировать страну о печальной и безвременной кончине Его Превосходительства премьер-министра Мандвуло Амброузе Дламини", – сообщил заместитель премьер-министра Темба Масуку. Он добавил, что премьер скончался сегодня, 14 декабря, днем, когда находился на лечении в больнице в Южной Африке.

Читайте также: От Джонсона – до Зеленского: как лидеры разных стран болели короновирусом

Любопытно, что Дламини был правнуком принца Малунге, дядюшки короля Собхузы II, правившего дольше всех в стране.

Он учился в Хэмптонском университете в Вирджинии в США, прежде чем проработал в банковской сфере более 18 лет. Был управляющим директором Eswatini Nedbank Limited, прежде чем был назначен премьер-министром в ноябре 2018 года. Как оказалось, он стал самым молодым премьером в истории страны.

Напомним, что коронавирусом переболели и некоторые другие мировые лидеры: например, президент Украины Владимир Зеленский.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время госпитализации был в шаге от смерти.

А у президента США Дональда Трампа коронавирусом переболело все семейство и ближайшее окружение в Белом доме – первая леди, два сына, глава избирательного штаба, пресс-секретарь и адвокат.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама