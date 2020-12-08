В Pfizer назвали "очень большую ошибку" при вакцинировании

Гендиректор компании сказал, что может удвоить защиту при иммунизации от COVID-19

Единичная доза вакцины от Pfizer не даст полную защиту от коронавируса, которая оценивается в 95%. Для этого необходима повторная инъекция через 12 дней, утверждает гендиректор американской фармкомпании Альберт Бурла.

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Об этом сообщает CNN.

По его словам, если пациенту ввести лишь одну инъекцию препарата, он будет защищен лишь на 50% "или около того", а вторая удваивает этот показатель.

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"Это двухдозовая вакцина, поэтому люди должны принять две дозы, чтобы быть уверенными в 95-процентной защите", – добавил Бурла на пресс-конференции Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций, которая состоялась 8 декабря.

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Бурла навал "очень большой ошибкой" попытки вакцинироваться при помощи лишь одной инъекции.

Напомним, что Великобритания стала первой западной страной, которая начала массовую вакцинацию населения от коронавируса. Для этого власти выбрали именно препарат, который был создан Pfizer и BioNTech.

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Также мы писали, что Pfizer сообщила администрации президента США Дональда Трампа, что не сможет предоставить существенное количество дополнительных доз вакцины, так как другие страны скупили большую часть запасов.

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