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В Польше двое полицейских вывезли в лес и избили украинца

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
4 ноября, 21:42
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После инцидента мужчина обратился с жалобой в прокуратуру
За содеянное полицейским грозит лишение свободы/Коллаж: Сегодня
За содеянное полицейским грозит лишение свободы/Коллаж: Сегодня

В Польше, где недавно разбился автомобиль с украинцами, полицейских подозревают в избиении 30-летнего украинца. Прокуратура начала расследование.

Об этом сообщает naszamlawa.pl.

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Детали инцидента

Избиение произошло еще 16 сентября, однако известно об этом стало лишь в ноябре. Как сообщают польские СМИ, 16 сентября в 22:00 польская полиция получила информацию о том, что на улице Жеромского в городе Млава группа мужчин устроила дебош. Они громко ссорились. На место инцидента прибыло двое полицейских, которые задержали 30-летнего украинца, превысив свои полномочия.

По словам районного прокурора города Млава Марцина Багинского, правоохранителей отстранили от работы.

"Из-за необоснованных мер принуждения у потерпевшего на 7 дней ухудшилось здоровье. Объяснения подозреваемых проверяются", — сообщил Марцин Багинский.

Обращение в полицию

Как сообщило издание codziennikmlawski.pl, после инцидента пострадавший пришел в полицию, чтобы заявить о нарушениях во время задержания. Однако у него не приняли заявление, аргументируя это тем, что он в нетрезвом состоянии.

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Обращение в прокуратуру

После неудачной попытки обратиться в полицию, мужчина обратился в прокуратуру. Он заявил, что польские полицейские якобы вывезли его в лес и один из них избил дубинкой. После этого правоохранители покинули пострадавшего в лесу.

Что будет с полицейскими?

Районный прокурор Млави сообщил, что за совершенное польским полицейским грозит до 5 лет лишения свободы.

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В Стараховице (Польша) в хостеле мертвой нашли 51-летнюю украинку. Полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства ее смерти.

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Известно, что кто-то может быть причастен к смерти женщина. Однако все станет понятно после проведения расследования правоохранительными органами.

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